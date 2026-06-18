"İnter" Palestranı transfer etmək istəyir

"İnter" müdafiə xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır.

Bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

İtaliya çempionu "Atalanta"dan Marko Palestranı transfer etmək istəyir.

 

A Seriyası nəhəngi italiyalı futbolçu ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb. "İnter" 21 yaşlı sağ cinah müdafiəçisi üçün Berqamo klubuna 45+5 milyon avroluq rəsmi təklif göndərib.

Qeyd edək ki, Marko Palestra 2025/26 mövsümündə icarə əsasında "Kalyari"də çıxış edib. İtaliya millisinin üzvü A Seriyası təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 37 rəsmi matçda 1 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.