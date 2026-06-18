https://news.day.az/azerinews/1842454.html "İnter" Palestranı transfer etmək istəyir "İnter" müdafiə xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır. Bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb. İtaliya çempionu "Atalanta"dan Marko Palestranı transfer etmək istəyir.
"İnter" Palestranı transfer etmək istəyir
"İnter" müdafiə xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır.
Bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
İtaliya çempionu "Atalanta"dan Marko Palestranı transfer etmək istəyir.
A Seriyası nəhəngi italiyalı futbolçu ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb. "İnter" 21 yaşlı sağ cinah müdafiəçisi üçün Berqamo klubuna 45+5 milyon avroluq rəsmi təklif göndərib.
Qeyd edək ki, Marko Palestra 2025/26 mövsümündə icarə əsasında "Kalyari"də çıxış edib. İtaliya millisinin üzvü A Seriyası təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 37 rəsmi matçda 1 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
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