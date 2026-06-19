Ali Məhkəmənin hakiminə

Ali Məhkəmənin Cinayət kollegiyasının hakimi Ələsgər Novruzova ağır itki üz verib.

Day.Az bildirir ki, E-huquq.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, hakimin anası Ədilə Xəlilova dünyasını dəyişib.

Mərhumun yas mərasimi iyunun 21-də Heydər məscidində keçiriləcək.

Allah rəhmət eləsin!