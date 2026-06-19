https://news.day.az/azerinews/1842583.html Ali Məhkəmənin hakiminə AĞIR İTKİ Ali Məhkəmənin Cinayət kollegiyasının hakimi Ələsgər Novruzova ağır itki üz verib. Day.Az bildirir ki, E-huquq.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, hakimin anası Ədilə Xəlilova dünyasını dəyişib. Mərhumun yas mərasimi iyunun 21-də Heydər məscidində keçiriləcək. Allah rəhmət eləsin!
Ali Məhkəmənin hakiminə AĞIR İTKİ
Ali Məhkəmənin Cinayət kollegiyasının hakimi Ələsgər Novruzova ağır itki üz verib.
Day.Az bildirir ki, E-huquq.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, hakimin anası Ədilə Xəlilova dünyasını dəyişib.
Mərhumun yas mərasimi iyunun 21-də Heydər məscidində keçiriləcək.
Allah rəhmət eləsin!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре