Nevroloq: Kofeinin qəfil dayandırılması miqren tutmalarını artıra bilər
Kofein bəzi hallarda miqren ağrılarının yüngülləşməsinə kömək edə bilər. Xüsusilə qəhvə və bəzi qazlı içkilərin tərkibində olan kofein müəyyən insanlarda baş ağrılarının şiddətini azaltmağa dəstək verir.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, bu təsir fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq dəyişə bilər.
Nevroloq Kseniya Şevtsovanın sözlərinə görə, uzun müddət müntəzəm kofein qəbul edən şəxslərdə onun birdən-birə dayandırılması baş ağrısı və hətta miqren tutmalarını tətikləyə bilər. Belə hallarda kofeinin yenidən az miqdarda qəbulu bəzi insanlarda narahatlığı qismən azalda bilər.
Həkim həmçinin qeyd edib ki, miqren bəzən aclıq fonunda da yarana bilər. Bu vəziyyətdə şəkər tərkibli içkilər qanda qlükoza səviyyəsini qismən bərpa edərək simptomların yüngülləşməsinə kömək edə bilər. Mütəxəssisin sözlərinə görə, miqren zamanı ən vacib məqamlardan biri ağrı başlayan kimi ilk 15-30 dəqiqə ərzində düzgün müdaxilə etməkdir, çünki bu, tutmanın daha ağırlaşmasının qarşısını ala bilər.
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