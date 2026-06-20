DÇ-2026: Mərakeş tək qolla qalib gəldi

Mərakeş millisi DÇ-nin qrup mərhələsinin II turunda Şotlandiyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

Day.Az xəbər verir ki, Boston şəhərində keçirilən görüşdə yeganə qolu görüşün 2-ci dəqiqəsində Brahim Diasın ötürməsindən sonra İsmael Saybari vurub.

Mərakeş xalını 4-ə yüksəldib. Şotlandiya yığması isə 3 xalda qalıb.