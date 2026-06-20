https://news.day.az/azerinews/1842800.html DÇ-2026: Mərakeş tək qolla qalib gəldi - VİDEO Mərakeş millisi DÇ-nin qrup mərhələsinin II turunda Şotlandiyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Day.Az xəbər verir ki, Boston şəhərində keçirilən görüşdə yeganə qolu görüşün 2-ci dəqiqəsində Brahim Diasın ötürməsindən sonra İsmael Saybari vurub. Mərakeş xalını 4-ə yüksəldib. Şotlandiya yığması isə 3 xalda qalıb.
DÇ-2026: Mərakeş tək qolla qalib gəldi - VİDEO
Mərakeş millisi DÇ-nin qrup mərhələsinin II turunda Şotlandiyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
Day.Az xəbər verir ki, Boston şəhərində keçirilən görüşdə yeganə qolu görüşün 2-ci dəqiqəsində Brahim Diasın ötürməsindən sonra İsmael Saybari vurub.
Mərakeş xalını 4-ə yüksəldib. Şotlandiya yığması isə 3 xalda qalıb.
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