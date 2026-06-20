https://news.day.az/azerinews/1842801.html DÇ-2026: Braziliya inamlı qələbə qazandı - VİDEO Braziliya millisi DÇ-nin qrup mərhələsinin II turunda Haitini 3:0 hesabı ilə rahat məğlub edərək C qrupunda liderliyə yüksəlib və rəqibini turnirdən kənarlaşdırıb. Day.Az xəbər verir ki, Filadelfiyada baş tutan matçda "sambaçılar" qələbəni elə ilk hissədə təmin ediblər.
DÇ-2026: Braziliya inamlı qələbə qazandı - VİDEO
Braziliya millisi DÇ-nin qrup mərhələsinin II turunda Haitini 3:0 hesabı ilə rahat məğlub edərək C qrupunda liderliyə yüksəlib və rəqibini turnirdən kənarlaşdırıb.
Day.Az xəbər verir ki, Filadelfiyada baş tutan matçda "sambaçılar" qələbəni elə ilk hissədə təmin ediblər.
Braziliyalıların heyətində Mateus Kunya dubl edib, digər qolu isə Vinisius Junior vurub. Komandanın ulduzlarından Rafinya isə zədələnərək erkən əvəzlənməli olub.
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