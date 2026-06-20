https://news.day.az/azerinews/1842811.html Fransada təyyarə qəzaya uğrayıb - Ölənlər var Fransanın qərbində yerləşən La Baule kommunasında turist təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər həlak olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə, xilasedicilər hadisə yerinə çatdıqda təyyarə alov içində olub. Yanğının söndürülməsi əməliyyatına 29 nəfərlik heyət cəlb edilib.
Fransada təyyarə qəzaya uğrayıb - Ölənlər var
Fransanın qərbində yerləşən La Baule kommunasında turist təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər həlak olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, xilasedicilər hadisə yerinə çatdıqda təyyarə alov içində olub. Yanğının söndürülməsi əməliyyatına 29 nəfərlik heyət cəlb edilib.
Qəzanın başvermə səbəbləri və həlak olanların şəxsiyyəti araşdırılır.
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