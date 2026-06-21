Çində evdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb

Çinin Hunan əyalətində fərdi evdə baş verən yanğın nəticəsində 6 nəfər ölüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə əyalətin səlahiyyətli qurumları açıqlama yayıb. Hadisə Siansi Tucia və Miao muxtar prefekturasında səhər saatlarında baş verib. Yanğın söndürülüb, araşdırma aparılır.