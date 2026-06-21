https://news.day.az/azerinews/1843009.html Çində evdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb Çinin Hunan əyalətində fərdi evdə baş verən yanğın nəticəsində 6 nəfər ölüb. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə əyalətin səlahiyyətli qurumları açıqlama yayıb. Hadisə Siansi Tucia və Miao muxtar prefekturasında səhər saatlarında baş verib. Yanğın söndürülüb, araşdırma aparılır.
Çində evdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb
Çinin Hunan əyalətində fərdi evdə baş verən yanğın nəticəsində 6 nəfər ölüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə əyalətin səlahiyyətli qurumları açıqlama yayıb. Hadisə Siansi Tucia və Miao muxtar prefekturasında səhər saatlarında baş verib. Yanğın söndürülüb, araşdırma aparılır.
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