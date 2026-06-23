https://news.day.az/azerinews/1843395.html Mərdəkanda dənizdə batan 4 gəncin fotosu - FOTO - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən çimərlikdə 4 nəfər dənizdə batıb.
Mərdəkanda dənizdə batan 4 gəncin fotosu - FOTO - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən çimərlikdə 4 nəfər dənizdə batıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, aparılan axtarış-xilasetmə tədbirləri nəticəsində 1991-ci il təvəllüdlü Namiq Əzimovun, 2005-ci il təvəllüdlü Elnur Əbdülovun və 2007-ci il təvəllüdlü Elmar Əbdülovun meyitləri sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
2003-cü il təvəllüdlü Pərviz Məcidovun tapılması istiqamətində axtarışlar isə davam etdirilir.
Məlumata görə, həyatını itirən Elnur və Elmar Əbdülov qardaş olublar.
Faciə nəticəsində dünyasını dəyişən gənclərin fotolarını təqdim edirik.
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