Mərdəkanda dənizdə batan 4 gəncin fotosu

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən çimərlikdə 4 nəfər dənizdə batıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, aparılan axtarış-xilasetmə tədbirləri nəticəsində 1991-ci il təvəllüdlü Namiq Əzimovun, 2005-ci il təvəllüdlü Elnur Əbdülovun və 2007-ci il təvəllüdlü Elmar Əbdülovun meyitləri sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

2003-cü il təvəllüdlü Pərviz Məcidovun tapılması istiqamətində axtarışlar isə davam etdirilir.

Məlumata görə, həyatını itirən Elnur və Elmar Əbdülov qardaş olublar.

Faciə nəticəsində dünyasını dəyişən gənclərin fotolarını təqdim edirik.