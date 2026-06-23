https://news.day.az/azerinews/1843445.html 71 yaşlı kişi ağacdan yıxılaraq öldü Paytaxtın Sabunçu rayonunda 71 yaşlı kişi ağacdan yıxılaraq həyatını itirib. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə iyunun 18-də rayonun Kürdəxanı qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini, 1955-ci il təvəllüdlü Yamil Məmmədov ağacdan yıxılaraq ağır xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.
71 yaşlı kişi ağacdan yıxılaraq öldü
Paytaxtın Sabunçu rayonunda 71 yaşlı kişi ağacdan yıxılaraq həyatını itirib.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə iyunun 18-də rayonun Kürdəxanı qəsəbəsində qeydə alınıb.
Qəsəbə sakini, 1955-ci il təvəllüdlü Yamil Məmmədov ağacdan yıxılaraq ağır xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.
Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, o, ötən gün xəstəxanada vəfat edib.
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