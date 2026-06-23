https://news.day.az/azerinews/1843497.html İmişlidə ticarət obyektindəki yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB İmişli şəhəri, Nəcməddin Savalanov küçəsində yerləşən ticarət obyektində baş vermiş yanğın söndürülüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yanğın Xidmətin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. XXX 13:25
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İmişlidə ticarət obyektindəki yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB
İmişli şəhəri, Nəcməddin Savalanov küçəsində yerləşən ticarət obyektində baş vermiş yanğın söndürülüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanğın Xidmətin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb.
XXX
13:25
İmişli rayonunda mərkəzi Nəcməddin Salamanov küçəsində yanğın başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, yanğın mərkəzi küçədə yerləşən ticarət mərkəzlərini əhatə edir.
Hadisə yerinə dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri çağrılıb.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər görülür.
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