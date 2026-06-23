Sahibə Qafarova Mozambik Respublika Assambleyasının sədri ilə görüşüb - FOTO
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Mozambik Respublika Assambleyasının sədri ilə görüşüb
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədilə ölkəmizdə səfərdə olan Mozambik Respublikası Respublika Assambleyasının sədri Marqarida Talapa ilə görüşüb.
Görüşdə İƏTPİ Konfransının 20-ci sessiyasının əhəmiyyəti barədə fikirlər səsləndirilərək, Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında əlaqələrin daha da güclənməsində vacib rolu diqqətə çatdırılıb.
Spiker Sahibə Qafarova ölkələrimizin və parlamentlərimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığının və qarşılıqlı dəstəyinin əhəmiyyətini qeyd edib. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin fəaliyyəti barədə məlumat verib.
Söhbət zamanı parlamentlər arasında əməkdaşlıq məsələlərinə nəzər salınıb, parlamentarilər arasında təmasların və qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilib.
Marqarida Talapa göstərilən yüksək səviyyəli qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirərək, ölkəmizə səfəri və paytaxt Bakı haqqında xoş təəssüratlarını bölüşüb. Qonaq Parlament İttifaqı Konfransının əhəmiyyətini vurğulayıb və ölkəmizin tədbirin təşkili ilə bağlı gördüyü işləri yüksək qiymətləndirib.
O, Azərbaycanın Milli Məclisi ilə əlaqələrin genişlənməsinə böyük önəm verdiklərini bildirərək, parlamentlər arasında münasibətlərin ölkələrimiz arasında da əlaqələrə töhfə verəcəyinə inamını ifadə edib.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər haqqında da fikir mübadiləsi aparılıb.
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