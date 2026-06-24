Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyi 2 gün işləməyəcək

Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək.

Day.Az xəbər verir ki, səfirliyin yaydığı məlumata görə, diplomatik nümayəndəlik iyunun 25 və 26-da bağlı olacaq.

Qeyd olunub ki, iyunun 25-də Aşura günü, iyunun 26-da isə Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə səfirlikdə iş günü olmayacaq.