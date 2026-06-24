https://news.day.az/azerinews/1843782.html Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyi 2 gün işləməyəcək Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək. Day.Az xəbər verir ki, səfirliyin yaydığı məlumata görə, diplomatik nümayəndəlik iyunun 25 və 26-da bağlı olacaq. Qeyd olunub ki, iyunun 25-də Aşura günü, iyunun 26-da isə Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə səfirlikdə iş günü olmayacaq.
Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyi 2 gün işləməyəcək
Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyi iki gün fəaliyyət göstərməyəcək.
Day.Az xəbər verir ki, səfirliyin yaydığı məlumata görə, diplomatik nümayəndəlik iyunun 25 və 26-da bağlı olacaq.
Qeyd olunub ki, iyunun 25-də Aşura günü, iyunun 26-da isə Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə səfirlikdə iş günü olmayacaq.
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