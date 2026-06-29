https://news.day.az/azerinews/1844834.html Bakıda 4 yaşlı uşaq faciəli şəkildə öldü Bakıda 4 yaşlı uşaq 5-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb. Day.Az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda baş verib. Məlumata görə, 15 mərtəbəli binaların birinin 5-ci mərtəbəsində yaşayan 2022-ci il təvəllüdlü M.H. pəncərədən yıxılaraq ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Bakıda 4 yaşlı uşaq faciəli şəkildə öldü
Bakıda 4 yaşlı uşaq 5-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda baş verib.
Məlumata görə, 15 mərtəbəli binaların birinin 5-ci mərtəbəsində yaşayan 2022-ci il təvəllüdlü M.H. pəncərədən yıxılaraq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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