Bakıda 4 yaşlı uşaq faciəli şəkildə öldü

Bakıda 4 yaşlı uşaq 5-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda baş verib.

Məlumata görə, 15 mərtəbəli binaların birinin 5-ci mərtəbəsində yaşayan 2022-ci il təvəllüdlü M.H. pəncərədən yıxılaraq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.