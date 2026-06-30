Professor səhər yeməyi ilə bağlı “qızıl” qaydanı açıqladı: 5 kq-a qədər arıqlamaq mümkündür
London Kral Kollecinin genetik epidemiologiya üzrə professoru Tim Spector bildirir ki, səhər yeməyinin vaxtını dəyişmək çəkinin azalmasına kömək edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, səhər yeməyini dərhal oyandıqdan sonra yox, günün daha gec saatlarında - təxminən 10:30-11:00 arası qəbul etmək faydalı ola bilər.
Mütəxəssis izah edir ki, axşam yeməyi ilə səhər yeməyi arasında təxminən 14 saatlıq fasilə saxlamaq orqanizmin sirkadiyen ritmlərinə və bağırsaq mikroflorasına müsbət təsir göstərir. Bu rejim uzun müddətdə kalori saymadan da daha sağlam metabolizmə dəstək verə bilər.
Professorun qiymətləndirməsinə görə, bu qidalanma üsulu bir neçə ay ərzində 2-5 kiloqram arıqlamağa kömək edə bilər. Bununla belə, o vurğulayır ki, hər kəs üçün eyni qayda keçərli deyil və bəzi insanlar üçün çox erkən səhər yeməyi əksinə çəki artımına səbəb ola bilər.
Mütəxəssis həmçinin balanslı səhər yeməyini tövsiyə edir: yumurta, yulaf, qatıq, tam taxıllı çörək, qoz-fındıq, avokado, tərəvəzlər və proteinlə zəngin məhsullar uzunmüddətli toxluq hissi və enerji təmin edə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре