Məşhur şirkət yeni model smartfonun istehsalını dayandırır
iQOO şirkəti iQOO 16 Ultra smartfonunun istehsalını dayandıra bilər.
Xarici media yazır ki, istehsalçı iQOO 16 seriyasının Ultra versiyasını buraxmağı planlaşdırırdı.
Lakin yaddaş çiplərinin qiymətlərinin artması belə bir qərar verilməsinə səbəb olub. iQOO əvvəllər Ultra seriyalı cihazlarının sabit illik cədvəl üzrə buraxılmayacağını bildirmişdi. Şirkət bu yeni modelləri yalnız əhəmiyyətli texnoloji inkişaflar təklif etdikləri təqdirdə buraxmaq niyyətindədir.
Məlumat təsdiqlənərsə, iQOO 16 seriyası Ultra versiyası olmadan buraxılacaq və bu seriyadakı növbəti smartfon daha sonra - bəlkə də iQOO 17 seriyasının bir hissəsi kimi buraxıla bilər.
Şirkətin payızda flaqman iQOO 16 və Neo 12-ni təqdim etməsi, iQOO 16T modelinin isə 2027-ci ilin birinci yarısında satışa çıxarılması gözlənilir. iQOO-nun bu il heç bir Neo seriyalı smartfon buraxmağı planlaşdırmadığı bildirilir, buna görə də iQOO 16 şirkətin Çindən kənarda satışa çıxarılan yeganə flaqmanı ola bilər.
iQOO yaddaş çiplərinin qiymətlərinin artması səbəbindən bu il smartfonun satışını dayandırmağı düşünən ilk şirkət deyil.
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