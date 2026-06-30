https://news.day.az/azerinews/1844972.html Milli Məclis “Metrik Konvensiya”ya qoşulmaq haqqında qanun layihəsini ratifikasiya edib Milli Məclis "Metrik Konvensiya"ya qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsini ratifikasiya edib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin bugünkü iclasında müzakirə olunub.
Milli Məclis “Metrik Konvensiya”ya qoşulmaq haqqında qanun layihəsini ratifikasiya edib
Milli Məclis "Metrik Konvensiya"ya qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsini ratifikasiya edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin bugünkü iclasında müzakirə olunub.
"Metrik Konvensiya"ya qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.
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