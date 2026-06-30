Milli Məclis “Metrik Konvensiya”ya qoşulmaq haqqında qanun layihəsini ratifikasiya edib

Milli Məclis "Metrik Konvensiya"ya qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsini ratifikasiya edib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin bugünkü iclasında müzakirə olunub.

"Metrik Konvensiya"ya qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.