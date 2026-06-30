https://news.day.az/azerinews/1844983.html Daxili İşlər Nazirliyi sürücülərə müraciət ETDİ: "Piyada keçidinə YAXINLAŞANDA..." - VİDEO Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürücülərə müraciət edib. Day.Az-ın məlumatına görə müraciətdə bildirilir: Piyada keçidlərinə yaxınlaşdıqları zaman sürücülərin əməl etməli və diqqətlə yanaşmalı olduqları 5 qayda: 1. Əvvəlcə yol nişanlarına diqqət yetirməli; 2.
Daxili İşlər Nazirliyi sürücülərə müraciət ETDİ: "Piyada keçidinə YAXINLAŞANDA..." - VİDEO
Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürücülərə müraciət edib.
Day.Az-ın məlumatına görə müraciətdə bildirilir:
Piyada keçidlərinə yaxınlaşdıqları zaman sürücülərin əməl etməli və diqqətlə yanaşmalı olduqları 5 qayda:
1. Əvvəlcə yol nişanlarına diqqət yetirməli;
2. Piyadalar keçidə yaxınlaşan zaman sürət həddini azaltmalı;
3. Sərt əyləcdən istifadə etməməli;
4. Düzgün ara məsafəsi saxlamalı;
5. Dayanmalı və piyadalara yol verməlidirlər.
Bu qaydalara hər bir sürücü əməl etməlidir. Əks təqdirdə piyada vurulması ilə nəticələnən qəzalar qaçılmaz olacaq.
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