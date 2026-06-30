Daxili İşlər Nazirliyi sürücülərə müraciət

Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürücülərə müraciət edib.

Day.Az-ın məlumatına görə müraciətdə bildirilir:

Piyada keçidlərinə yaxınlaşdıqları zaman sürücülərin əməl etməli və diqqətlə yanaşmalı olduqları 5 qayda:

1. Əvvəlcə yol nişanlarına diqqət yetirməli;

2. Piyadalar keçidə yaxınlaşan zaman sürət həddini azaltmalı;

3. Sərt əyləcdən istifadə etməməli;

4. Düzgün ara məsafəsi saxlamalı;

5. Dayanmalı və piyadalara yol verməlidirlər.

Bu qaydalara hər bir sürücü əməl etməlidir. Əks təqdirdə piyada vurulması ilə nəticələnən qəzalar qaçılmaz olacaq.