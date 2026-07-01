Yay istisində qazlı və şəkərli içkilər niyə tövsiyə edilmir? – Mütəxəssis səbəbləri izah edib
İsti hava şəraitində şəkərli qazlı içkilərin qəbulunun sağlamlığa mənfi təsir göstərə biləcəyi bildirilir.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, bu cür içkilər orqanizmin su ehtiyacını ödəmək əvəzinə bəzi sağlamlıq problemlərinin yaranmasına və ya mövcud xəstəliklərin ağırlaşmasına səbəb ola bilər.
Ekspertlər qeyd edirlər ki, yay aylarında insanlar sərinləmək üçün tez-tez qazlı içkilərə üstünlük versələr də, onların yüksək şəkər tərkibi susuzluğu aradan qaldırmır. Əksinə, şəkər orqanizmin daha çox mayeyə ehtiyac duymasına səbəb olur və insanın yenidən su içmək istəyi artır.
Bununla yanaşı, isti hava mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətinə də təsir göstərə bilər. Belə günlərdə yüngül, asan həzm olunan və az yağlı qidalara üstünlük verilməsi tövsiyə olunur. Şəkərli qazlı içkilər isə mədə və bağırsaq selikli qişasını qıcıqlandıra, həzm prosesini çətinləşdirə və xüsusilə həzm sistemi ilə bağlı xroniki problemləri olan insanlarda narahatlıqları gücləndirə bilər.
Mütəxəssislər yay mövsümündə susuzluğu aradan qaldırmaq üçün adi su, şəkərsiz mineral su və ya təbii içkilərin daha faydalı seçim olduğunu vurğulayırlar.
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