Zehni aydınlığın qorunmasında beyincik mühüm rol oynaya bilər - ARAŞDIRMA
Yeni elmi araşdırma göstərir ki, insanların yaşlandıqca yaddaş və düşünmə qabiliyyətini fərqli səviyyədə qorumasında beyinciyin vəziyyəti mühüm rol oynaya bilər. Alimlərin fikrincə, hərəkətlərin koordinasiyasına cavabdeh hesab olunan bu beyin strukturu eyni zamanda koqnitiv funksiyalarla da sıx əlaqəlidir və onun yaşla dəyişməsi hər insanda eyni sürətlə baş vermir.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqat çərçivəsində yüzlərlə sağlam insanın beyin görüntüləri və koqnitiv testləri təhlil edilib.
Nəticələr göstərib ki, beyinciyin təfəkkür və yaddaşla əlaqəli arxa hissələri yaşlandıqca daha sürətlə kiçilir. Bununla yanaşı, ahıl yaşlarında bu bölgələri nisbətən yaxşı qorunan şəxslərin yaddaş və düşünmə testlərində daha yüksək nəticələr göstərdiyi müəyyən olunub.
Araşdırma müəllifləri hesab edirlər ki, beyincik yaşlanma dövründə zehni qabiliyyətlərin qorunmasına kömək edən "koqnitiv ehtiyat" rolunu oynaya bilər. Bununla belə, alimlər vurğulayırlar ki, mövcud nəticələr yalnız əlaqəni göstərir və beyinciyin böyük olmasının zehni sağlamlığın əsas səbəbi olub-olmadığını müəyyən etmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var.
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