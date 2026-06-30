Bakıda Gülnar İncəsənət Studiyasının rəngarəng "Fərqli Baxışlar" sərgisi açılıb - FOTO
Bakıda Ağ Şəhərdə yerləşən D'Art Qalereyasında Rəssamlar İttifaqının üzvü və 6 nömrəli məktəbin müəllimi Gülnarə Əliyevanın rəhbərliyi ilə Gülnar İncəsənət Studiyası tərəfindən təşkil edilən "Fərqli Baxışlar" sərgisinin açılışı olub.
Sərgidə studiyanın ən gənc rəssamlardan tutmuş peşəkar bədii texnikaları artıq inamla mənimsəyən gənc rəssamlara qədər müxtəlif yaşlarda olan tələbələrin əsərləri bir araya gətirilib. Ziyarətçilərə yalnız rəsm və qrafik əsərlər deyil, həm də abstrakt heykəllər təqdim olunub və bu da yaradıcı dialoq üçün unikal məkan yaradıb.
Gülnarə Əliyeva qeyd edib ki, studiya iki ildir ki, aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir və uşaqlara və gənclərə öz istedadlarını kəşf etməyə və öz bədii üslublarını tapmağa kömək edir.
O qeyd edib ki, sərginin əsas ideyası uşaqların ətraf dünyaya unikal səmimi, sərbəst və adi yetkin qavrayışlarından fərqli olaraq baxışlarını nümayiş etdirməkdir.
"Əsərlərin vahid bir mövzu ilə birləşdirildiyi sərgilər var, lakin layihəmizdə hər bir əsər həm məzmun, həm də texnika baxımından fərqlidir. Uşaqların daxili dünyasını ortaya qoymaq, onların fərdiliyini, xəyallarını, istəklərini və dünyaya öz baxışlarını göstərmək bizim üçün vacib idi. Biz sadəcə olaraq onları bu yolda istiqamətləndirdik və dəstəklədik", - deyə o vurğulayıb.
İştirakçıların yaşı 5-21 arasında olub. Ən gənc rəssamlar akvarel və karandaşla, böyük şagirdlər isə yağlı boya rəsmləri və akademik rəsm janrında əsərlər təqdim ediblər.
Sərginin adı onun əsas ideyasını əks etdirirdi: hamımız eyni dünyada yaşasaq da, hər bir insan onu fərqli şəkildə qavrayır. Sənəti canlı və çoxşaxəli edən müxtəlif perspektivlər, hisslər və bədii həllərin olmasıdır. Ən əsası, incəsənət bizə yalnız gözəlliyi görməyə imkan vermir, həm də bir-birimizi hiss etməyi, əks etdirməyi və daha yaxşı başa düşməyi öyrədir.
Açılışda D'Art Qalereyasının direktoru və təsisçisi, incəsənət tarixçisi Dilarə Müzəffərli, beynəlxalq sərgilərin təşkilatçısı İslam Baxşəliyev, Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli Bakı Liseyinin direktoru Gülşən Orucova və digər natiqlər də təəssüratlarını bölüşüblər. Onlar gənc nəslin yaradıcı inkişafını dəstəkləməyin, uşaqların özlərini ifadə etmələri və incəsənət vasitəsilə potensiallarını üzə çıxarmaları üçün şərait yaratmağın vacibliyini qeyd ediblər.
Tədbir sərgi iştirakçıları üçün diplom təqdim etmə mərasimi ilə başa çatıb.
"Fərqli Baxışlar" bir sənət sərgisindən daha çox hər bir rəssamın öz hekayəsini - rəng, xətt, forma və ilham vasitəsilə danışa biləcəyi bir məkana çevrilib.
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