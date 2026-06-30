Xanımı İbrahim Borçalıdan üzr istədi
Həyat yoldaşı Zöhrə Həsənova müğənni İbrahim Borçalı üçün "Günə uğurla" verilişinə zəng edib.
Day.Az xəbər verir ki, bir neçə il əvvəl oğlu Rəhimi avtomobil qəzasında itirən Z.Həsənova ifaçıdan üzr istəyib:
"Biz elə bir yük, acı daşıyıb, ayaqda dururuq ki... Övladı cənnətdə olan valideynlərə deyirəm ki, biz Allahın sevimli valideynləriyik. Allah bizim yükümüzü ona görə ağır edib ki, cənnətdə övladımızla görüşəcəyik. Övladlar valideynlərə baxıb yolunu çəkir. 2 il özümü həyatdan təcrid etmişəm. Ayıldım ki, ailəm əlimdən gedir. İbrahimi əlimdən buraxdığım üçün ondan üzr istəyirəm. Sağlamlığı getdi. Allah onu sağlamlığına qovuşdursun. Onun böyük misiyası var, qız atasıdır. Bizim imtahan böyük oldu".
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