Prezident İlham Əliyev: Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk

Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında deyib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır.