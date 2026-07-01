https://news.day.az/azerinews/1845374.html Prezident İlham Əliyev: Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında deyib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır.
Prezident İlham Əliyev: Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk
Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında deyib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır.
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