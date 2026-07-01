https://news.day.az/azerinews/1845382.html Prezident İlham Əliyev: Bu gün hər bir istiqamətdə Azərbaycanın ərazisindən keçən yük həcmi artır Bu gün hər bir istiqamətdə Azərbaycanın ərazisindən keçən yük həcmi artır. Biz AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında deyib.
Prezident İlham Əliyev: Bu gün hər bir istiqamətdə Azərbaycanın ərazisindən keçən yük həcmi artır
Bu gün hər bir istiqamətdə Azərbaycanın ərazisindən keçən yük həcmi artır.
Biz AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında deyib.
"Biz həm Azərbaycanda, həm də qonşuluqda infrastruktur layihələrinə böyük sərmayə yatırmışıq, bu işlər davam edir", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
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