Bakıda regional bağlantıya investisiyalar üzrə konfrans keçiriləcək

Regional bağlantının inkişafına investisiyalar üzrə konfransın üstünlük verildiyi təqdirdə Bakıda keçirilməsi istiqamətində çalışacağıq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatı zamanı deyib.

 

Xəbər yenilənəcək