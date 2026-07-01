https://news.day.az/azerinews/1845398.html Bakıda regional bağlantıya investisiyalar üzrə konfrans keçiriləcək Avropa Komissiyasının Prezidenti Regional bağlantının inkişafına investisiyalar üzrə konfransın üstünlük verildiyi təqdirdə Bakıda keçirilməsi istiqamətində çalışacağıq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatı zamanı deyib. Xəbər yenilənəcək
Bakıda regional bağlantıya investisiyalar üzrə konfrans keçiriləcək Avropa Komissiyasının Prezidenti
Regional bağlantının inkişafına investisiyalar üzrə konfransın üstünlük verildiyi təqdirdə Bakıda keçirilməsi istiqamətində çalışacağıq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatı zamanı deyib.
Xəbər yenilənəcək
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