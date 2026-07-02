https://news.day.az/azerinews/1845489.html Bakının bu hissəsində su kəsiləcək Bakının Nərimanov, Nəsimi, Yasamal və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində iyulun 3-ü günorta saatlarınadək içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bakının bu hissəsində su kəsiləcək
Bakının Nərimanov, Nəsimi, Yasamal və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində iyulun 3-ü günorta saatlarınadək içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
ADSEA-dan bildirilib ki, fasilə su xəttinin üzərində qəzalı vəziyyətdə olan siyirtmənin yenisi ilə əvəz olunması məqsədilə aparılan təmir-bərpa işləri ilə əlaqədardır.
"İşlər başa çatdırıldıqdan sonra suyun verilişi mərhələli şəkildə bərpa olunacaq. ADSEA yaranan müvəqqəti narahatlığa görə abonentlərdən üzr istəyib",-deyə qurumun Mətbuat xidmətindən əlavə edilib.
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