Səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

Səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb.

Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.

"Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edilməsi barədə Prezidentin Fərmanına əsasən, səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı 3-dən 4-ə artırılıb.