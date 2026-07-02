https://news.day.az/azerinews/1845566.html Səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb Səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb
Səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
"Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edilməsi barədə Prezidentin Fərmanına əsasən, səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı 3-dən 4-ə artırılıb.
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