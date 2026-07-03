Paşinyan Rusiyaya səfər edəcək

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan gələn həftə Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırır.

Day.Az xəbər verir ki, Rusiya KİV-in məlumatına görə, ermənistanlı hökumət başçısının adı və soyadı Yekaterinburqda keçiriləcək "İnnoprom" adlı beynəlxalq sənaye sərgisinə dəvət almış spikerlərin siyahısında yer alır.

Paşinyanın iyulun 7-də Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustinlə birlikdə Yekaterinburqa səfər edəcəyi və forumun əsas plenar iclasında iştirak edəcəyi gözlənilir.