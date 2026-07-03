https://news.day.az/azerinews/1845765.html Bakıda açıq sahədə yanğın BAŞ VERİB Paytaxtın Nizami rayonu ərazisində quru otluq sahədə yanğın başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır.
Bakıda açıq sahədə yanğın BAŞ VERİB
Paytaxtın Nizami rayonu ərazisində quru otluq sahədə yanğın başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır.
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