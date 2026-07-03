Bakıda açıq sahədə yanğın

Paytaxtın Nizami rayonu ərazisində quru otluq sahədə yanğın başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır.