https://news.day.az/azerinews/1845788.html “Kəpəz”ə yeni rəhbər TƏYİN EDİLDİ - FOTO "Kəpəz" PFK İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin iclası keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb. İclasda Anar Abdullayev İdarə Heyətinin yeni sədri seçilib. O bu postda Adil Vəliyevi əvəz edib. Bundan başqa, Umud Tarverdiyev və Fərman Əlizadə İdarə Heyətinə üzv təyin olunublar.
“Kəpəz”ə yeni rəhbər TƏYİN EDİLDİ - FOTO
"Kəpəz" PFK İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin iclası keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.
İclasda Anar Abdullayev İdarə Heyətinin yeni sədri seçilib. O bu postda Adil Vəliyevi əvəz edib.
Bundan başqa, Umud Tarverdiyev və Fərman Əlizadə İdarə Heyətinə üzv təyin olunublar.
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