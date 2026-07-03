https://news.day.az/azerinews/1845794.html Nigar Alimova onlara vəzifə verdi Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin "Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri" PHŞ-də müxtəlif vəzifələrə təyinatlar olub. Day.Az musavat.com-a istinadən bildirir ki, Faiq Nadirov qurumda Daxili nəzarət və audit departamentinin direktoru təyin edilib.
Nigar Alimova onlara vəzifə verdi
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin "Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri" PHŞ-də müxtəlif vəzifələrə təyinatlar olub.
Day.Az musavat.com-a istinadən bildirir ki, Faiq Nadirov qurumda Daxili nəzarət və audit departamentinin direktoru təyin edilib.
Xaliq Hacıyev isə Kadastr sektorunun müdiri vəzifəsinə gətirilib.
Qeyd edək ki, X.Hacıyev bundan əvvəl müəssisədə kartoqrafiya mühəndisi vəzifəsində çalışıb.
Məlumat üçün deyək ki, "Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri" PHŞ-nin İdarə heyətinin sədri Nigar Alimovadır.
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