Tər və antimikrob xüsusiyyətlər: Alimlərin araşdırmaları nə deyir?
Tər yalnız bədən temperaturunu tənzimləyən maye deyil, həm də tərkibində müəyyən antimikrob maddələr daşıya bilər.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatlarda xüsusilə "dermisidin" adlı peptidin bəzi bakteriyalara qarşı müdafiə funksiyası göstərdiyi qeyd olunur.
Alimlərin fikrincə, bu maddə dəridə təbii qoruyucu baryer kimi çıxış edərək bəzi mikroorqanizmlərin çoxalmasını məhdudlaşdıra bilər. Lakin bu, tərin "universal antibiotik" olduğu anlamına gəlmir və təsiri məhdud çərçivədə öyrənilir.
Mütəxəssislər hazırda bu təbii mexanizmlərdən istifadə edərək yeni nəsil antibakterial vasitələrin hazırlanması üzərində işləyirlər. Bununla belə, gündəlik sağlamlıq və infeksiyalardan qorunma üçün təkcə təbii ifrazatlara deyil, tibbi yanaşmalara da ehtiyac var.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре