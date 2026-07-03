https://news.day.az/azerinews/1845874.html Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb - FOTO İstanbuldan İraqa doğru hərəkət edən sərnişin avtobusu Türkiyədə qəzaya uğrayıb, nəticədə 40 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Ankaranı Niğdə ilə birləşdirən magistral yolun Aksaray şəhəri yaxınlığından keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumatlara əsasən, sürücünün idarəetməni itirməsi nəticəsində avtobus yoldan çıxaraq aşıb.
Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb - FOTO
İstanbuldan İraqa doğru hərəkət edən sərnişin avtobusu Türkiyədə qəzaya uğrayıb, nəticədə 40 nəfər xəsarət alıb.
Hadisə Ankaranı Niğdə ilə birləşdirən magistral yolun Aksaray şəhəri yaxınlığından keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumatlara əsasən, sürücünün idarəetməni itirməsi nəticəsində avtobus yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə avtobusda olan 37 sərnişin, iki sürücü və bələdçi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Aksaraydakı tibb müəssisələrinə yerləşdiriliblər.
Məlumata görə, xəsarət alanlar arasında uşaqlar da var.
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