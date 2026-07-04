Dünya çempionatı: Misir millisi 1/8 finala vəsiqə qazanıb - VİDEO
ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Avstraliya millisi Misir yığması ilə üz-üzə gəlib. Matçın əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Əlavə vaxtda da tarazlıq pozulmadığından qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşib. Burada daha dəqiq (4:2) oynayan Misir komandası 1/8 finala yüksəlib.
Afrika təmsilçisi növbəti raundda Argentina - Kabo-Verde cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu görüş Bakı vaxtı ilə saat 02:00-da başlayacaq.
1/16 finalın son matçı isə Kolumbiya və Qana yığmaları arasında olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 05:30-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Kanada, Braziliya, Paraqvay, Mərakeş, Norveç, Fransa, Meksika, İngiltərə, Belçika, ABŞ, İspaniya, Portuqaliya və İsveçrə milliləri 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.
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