Dunayda “kabus körpü” yenidən üzə çıxıb
Budapeştdə müşahidə olunan güclü quraqlıq Dunay çayının səviyyəsini xeyli aşağı salaraq uzun illər su altında qalmış tarixi tikilinin qalıqlarını üzə çıxarıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, söhbət İkinci Dünya müharibəsi zamanı dağıdılmış müvəqqəti körpünün qalıqlarından gedir.
Yerli sakinlər və turistlər tərəfindən "kabus körpü" adlandırılan konstruksiya çayın suyunun kəskin azalması nəticəsində yenidən görünməyə başlayıb.
Tarixi mənbələrə görə, körpü müharibənin son aylarında nəqliyyat əlaqəsini təmin etmək məqsədilə inşa edilmişdi. Mütəxəssislər bildirirlər ki, belə mənzərə yalnız uzunmüddətli quraqlıq dövrlərində müşahidə olunur. Hazırda ərazi tarix və fotoqrafiya həvəskarlarının diqqət mərkəzinə çevrilib. Alimlər qalıqların vəziyyətini sənədləşdirir, ekoloqlar isə aşağı su səviyyəsinin iqlim dəyişiklikləri ilə əlaqəsini vurğulayırlar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре