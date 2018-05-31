Флора Керимова в новой роли Qaynana 2018 исполнила хит Papito Chokolata - ВИДЕО

Народная артистка Флора Керимова снимается в главной роли фильма "Qaynana 2018", воплощая образ свекрови по имени Джанан. Об этом сообщил Trend главный продюсер и автор проекта фильма Гусейн Джавадзаде, передает Day.Az.

Фильм снимается Caspian Media Group и повествует о приключениях современной свекрови, которая хочет женить сына на богатой невесте из знатного рода. Однако, сын выбирает служанку...

Режиссер-постановщик - Орхан Агазаде, режиссер - Дильшад Бахшалиева, оператор - Шахмар Сафароглу, автор сценария - Ниджат Дадашов, художник - Имруза Гусейнова, звукорежиссер - Адалят Халилов, исполнительные продюсеры - Азер Гасанов и Омар Абдулкеримов, художник-гримеры - Сабина Иманова и Севда Зейналова.

В ролях - народные артисты Флора Керимова и Сафа Мирзагасанов, актеры Эльмеддин Джафаров, Риад Абдул, Севиндж Алиева, Гюльшад Бахшыева, Азум Огоджукво Джой (Нигерия) и другие. В фильме также снимается популярная румынская певица Seeya, исполнительница хита Papito Chokolata.

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