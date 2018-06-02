В Стамбуле состоялась премьера произведения Пикя Ахундовой, посвященного 100-летию АДР - ФОТО

27 и 28 мая в Стамбуле (Турция) состоялась премьера произведений азербайджанского композитора Пикя Ахундовой.

Премьера прошла в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию АДР. Посвященное композитором этой важной дате в истории Азербайджана произведение "İstiqlal" впервые прозвучало 27 мая в Центре культуры Türkan Saylan, а 28 мая - в Центре культуры Cadde Bostan.

Произведение было исполнено известным музыкальным коллективом - трио Artİstanbul. В составе трио выступили Aleksandr Samolyekno (скрипка), Julide Canca (виолончель) и наш соотечественник Tutu Aydınoğlu (ф-но).

Произведение вызвало восторг у публики, который та выразила продолжительными овациями. Композитору, вызванному на сцену, зал аплодировал стоя.

Пикя Ахундова рассказала Day.Az, что работала над этим произведением с особой ответственностью и воодушевлением.

"Я была невероятно рада и горда отразить эти славные страницы нашей истории в своем произведении и получила огромное удовольствие от работы с трио Artİstanbul", - отметила композитор.

Н. Гасымова