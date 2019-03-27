"Изумительно, мы давно такого не слышали", - перешептывались бакинские зрители на концерте израильского певца, исполнителя в стиле фламенко Шимона Сибони, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

И действительно, концертная программа прошла на одном дыхании, а неповторимый голос Сибони окутывал каждого слушателя своей мелодичностью и проникновенностью.

Концерт Шимона Сибони прошел на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, и собрал полный зал зрителей разных возрастов.

Перед началом концертной программы главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский отметил, что в 2014 году был основан Бакинский Международный центр мультикультурализма. Подчеркнув, что мультикультурализм - это государственная политика нашей страны, Шаровский добавил, что предмет "Азербайджанский мультикультурализм" преподается в ведущих университетах мира.

Было отмечено, что концертная программа организована при поддержке Бакинского Международного центра мультикультурализма, Общины европейских евреев Азербайджана, Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна и при содействии продюсера Шимона Сибони Михаила Шаровского.

Далее на сцену был приглашен исполнительный директор Бакинского Международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, который в своем выступлении выразил признательность организатором мероприятия. Было отмечено, что мультикультуральные ценности, толерантность, взаимное уважение - неотъемлемая часть образа жизни в Азербайджане.

Бакинская публика встретила Шимона Сибони бурными аплодисментами. На концерте в исполнении известного вокалиста прозвучали произведения Джованни Капурро, Освальдо Фарреса, произведения из репертуара Лучано Паваротти, Энрико Карузо и многие другие. Шимон Сибони пел на иврите, испанском и французском языках.

Очень ярким и запоминающимся моментом вечера стало появление на сцене юного азербайджанского вокалиста - 9-летнего Сабира Алиева, чье выступление на концерте в Баку звезды израильской эстрады J.Seven (Джей Севен) хорошо запомнилось публике. В этот раз юный вокалист порадовал зрителей сольными номерами и дуэтом с Шимоном Сибони. "Браво!" - так прокомментировал выступление юного азербайджанского исполнителя Сибони.

Однако и самого Шимона Сибони зрители награждали возгласами "Браво!" после каждого исполненного произведения. Голос Сибони звучал проникновенно, сочетая в себе красоту тембра и широкий диапазон, ведь недаром артиста за прекрасный голос называют вторым Карузо.

Израильский певец на протяжении концерта общался с аудиторией в зале, покоряя зрителей снова и снова. Бакинская публика не опускала вокалиста, аплодируя таланту Сибони. На бис вокалист исполнил еврейскую песню "Хава нагила", вместе с ним пел весь зал.