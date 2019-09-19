В Киноцентре "Низами" 23 сентября в 19.00 состоится церемония открытия Недели российских фильмов в Азербайджане, организованная при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест", Киноцентра "Низами" и Центра современного искусcтва YARAT. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

Официальная часть открытия дней кино завершится показом фильма "Битва", которую представит зрителям и гостям церемонии режиссер Анар Аббасов. В состав российской делегации войдут известные кинематографисты, которые представят свои фильмы в последующие дни - это режиссер фильма "Танки" Ким Дружинин, сценарист и актер фильма "Домовой" Дмитрий Бедарев, режиссер фильма "Ван Гоги" Сергей Ливнев, продюсер фильма "Дорогой папа" Георгий Малков.

Фильмы будут демонстрироваться в большом зале Киноцентра "Низами" с 23 по 29 сентября ежедневно.

24 сентября, 20-00 - "Танки".

25 сентября, 20-00 - "Домовой"

26 сентября, 20-00 - "Мой дорогой папа"

27 сентября, 14-00 - "Любовницы"

28 сентября, 12-00 - "Спасти Ленинград"

29 сентября, 20-00 -"Давай разведемся"

В Центре современного искусства YARAT

24 сентября, 19:00 - "Ван Гоги"

27 сентября, 19:00 - "Война Анны"

28 сентября, 19:00 - "Вечная жизнь Александра Христофорова"

Вход на фильмы свободный.

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