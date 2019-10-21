19 октября в Баку в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии в рамках проекта "Gənclərə dəstək" прошел праздничной концерт под названием "Мой Азербайджан", посвященный 28-ой годовщине Дня независимости Азербайджана.

Координатор проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") - музыковед Айла Керимова-Закария.

Концерт был организован Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева совместно с Общественным объединением волонтеров Азербайджана.

Ввиду того, что концерт был посвящен Дню независимости АР, большинство произведений воспевали патриотические чувства и любовь к Родине.

Концертную программу открыло произведение Али Алиева под названием "Mubarizlər marşı", посвященное светлой памяти национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова. Сочинение было встречено бурными аплодисментами. Затем было исполнено произведение композитора Лалы Ахмедовой "Азербайджан" на слова Наримана Гасанзаде, который исполнил студенческий хор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств под управлением Тараны Юсифовой.

В праздничном концерте прозвучали произведения как азербайджанских, так и европейских композиторов - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, Тофика Кулиева, Джовдета Гаджиева, Арифа Меликова, Сардара Фараджева, Фредерика Шопена, Эдварда Элгара, Фрица Крейслера, Лалы Ахмедовой и Вафы Багирзаде.

Участники концерта: Саида Сафаралиева (заслуженная артистка Азербайджана), Кянан Гадимов, Акшин Исмайлов, Бахтияр Гулиев, Йылмаз Сервет, Нурай Сеид, Арзу Сафарова, Ульви Таиров, Джабир Алиев, Нигяр Гусейнзаде, Умид Багирзаде, Адиля Ибрагимли, Фидан Гасанова, Тимур Казимов, Гямяр Махмудова, Джамаля Абдинзаде, Дениз Годжаева, Регина Меджидова, Лала Ибрагимова, Севиндж Керимова, Заррин Алиева, Наргиз Кенгерли, Надир Гулиев, Мехрибан Керимова, Хумай Гаджизаде, Сабина Велибекова, Фатима Мехтиева, Гюнай Агамалиева, Зумруд Ализаде, Орудж Ашумов, Эльданиз Алекперзаде, Мехрибан Гулиева, Марьям Мамедова и Сюбхан Таиров.

Завершило концертную программу произведение азербайджанского композитора, дирижёра, музыковеда, публициста, драматурга, педагога, общественного деятеля, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибейли "Cəngi".

Выступление молодых музыкантов было тепло встречено зрителями, которые пришли поддержать юные таланты.

Мероприятие посетили представители азербайджанской интеллигенции, творческие личности, любители и ценители музыкального искусства. Среди почетных гостей были замечены: азербайджанский военный дирижёр и педагог, народный артист Азербайджана, начальник военно-оркестровой службы министерства обороны АР, генерал-майор Юсиф Ахундзаде, который поздравил всех участников с яркими выступлениями; заслуженный артист Азербайджана, директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева Азиз Гараюсифли; народный артист Сардар Фараджев, произведение которого "Сентиментальный вальс" вошло в программу концерта; председатель Общественного объединения волонтеров Азербайджана Имадеддин Гулиев и многие другие.

В своей беседе с Информационно-аналитической онлайн-газетой Yenicag.Ru - Новая Эпоха автор идеи проекта "Gənclərə dəstək"(Поддержка молодежи), реализуемой Государственной академической филармонией им. М. Магомаева Айла Керимова-Закария отметила, что основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Директор Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева, народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде отметил, что "Проект "Gənclərə dəstək" всегда уделяет особое внимание знаменательным датам. В прошлом году в рамках данного проекта молодые музыканты выступали в концерте под названием "Şanlı tarix". У нас много планов. Впереди международный музыкальный конкурс "World Harmony", который пройдет в феврале будущего года. Новый концертный сезон музыканты проекта "Gənclərə dəstək" открыли успешным выступлением на XI Международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибейли, который прошел в сентябре текущего года в Баку. Концерт "Мой Азербайджан" стал нашим вторым концертом в этом сезоне. В ноябре участников проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) и наших преданных слушателей ждет много интересного", - сказал Мурад Адыгезалзаде.

Всем участникам концерта "Мой Азербайджан" были вручены дипломы и сделаны памятные фотографии.

Yenicag.Ru

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!