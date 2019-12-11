Седьмой сезон международного кинофестиваля Near Nazareth Festival (NNF) в Израиле открылся демонстрацией фильмов азербайджанских кинематографистов. По сложившейся традиции кинофестиваль проводится совместно с Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз", что, по словам директора фестиваля Лилии Берман, обусловлено активным участием азербайджанских кинематографистов и большого интереса к их работам со стороны израильских зрителей

Как передает Day.Az со ссылкой на STMEGI, одной из азербайджанских картин, которые привлекли к себе пристальное внимание зрителей фестиваля, стал документальный фильм "Жизнь и подвиг Альберта Агарунова".

Фильм сняла израильский режиссёр азербайджанского происхождения Саадат Шукюрова. Эта короткометражная документальная лента рассказывает о судьбе еврейского парня, уроженца небольшого азербайджанского села Амираджаны - Альберта Агарунова, который рос в дружной многодетной семье, а когда война постучалась в дверь, не задумываясь пошёл защищать родину от армянских оккупантов. Режиссер не стала уходить в сухое повествование, а по сути, попыталась экранизировать моменты жизни Альберта Агарунова в кинематографическом ключе - мы можем увидеть Альберта как и в юном возрасте, так и в школе и уже подростком. К сожалению, видеокадров и фотокадров Альберта Агарунова сохранилось немного, и режиссер попыталась заполнить этот пробел таким способом, пригласив на роль юного Альберта и его друзей молодых школьников.

Важное место в фильме занимают воспоминания боевых товарищей Агарунова. Каждый из них делится своим рассказом о нем, и уже из услышанного можно понять, насколько уникальным и особенным был Агарунов. Как и чисто человечески - не раз в фильмы друзья-танкисты отмечают, "что у Альберта было чистое сердце", но и как танкист - его боевые товарищи в фильме режиссера Шукюровой отмечают, насколько были удивительны его способности как наводчика орудия, так и как командира танка в целом. Хладнокровие и редкое мужество сделали имя танкиста спустя короткое время легендарным в азербайджанских войсках.

Также в фильме присутствуют кадры известного интервью Агарунова, которое он дал, находясь прямо на башне своего танка. Вглядываясь в эти потрепанные временем кадры, можно заметить, какой храбростью, жизнелюбием и выдержкой обладает молодой танкист - он весел и уверен в том, что завтра вернется с поля боя домой.

Подвиги танкиста навсегда останутся в сердцах. Азербайджанский народ чтит и помнит имя Национального героя Альберта Агарунова.