В Международном центре мугама в Баку в рамках проекта "Muğamat var olan yerdə" ("Там, где живет мугам") состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного представителя музыкального искусства, известного педагога, народного артиста Азербайджана Гаджибабы Гусейнова (1919 - 1993 годы), сообщили Trend в пресс-службе Центра, передает Day.Az.

Проект реализуется Центром мугама и телеканалом Mədəniyyət Азербайджанского телевидения.

В своем выступлении на вечере заведующий кафедрой мугамного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, народный артист Тейюб Асланов подчеркнул, что мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Гаджибабы Гусейнова.

Было отмечено, что Гаджибаба Гусейнов имеет исключительные заслуги в развитии мугамного искусства, он обладал особым тембром голоса и техникой исполнения. Тейюб Асланов также рассказал о деятельности Гаджибабы Гусейнова в усовершенствовании школы мугама. Созданные им теснифы, включенные в наше музыкальное наследие, широко распространены среди исполнителей мугама. Видный ханенде был первым исполнителем мугамов "Ушшаг", "Гусейни" и других.

На вечере педагоги и студенты Государственного университета культуры и искусств выступили с концертной программой. В программе прозвучали народные и авторские композиции. Концертная программа была с большим интересом встречена зрительской аудиторией.

Отметим, что своей внутренней культурой, отношением к искусству и манерой пения Гаджибаба Гусейнов встал в первый ряд представителей ширванской школы исполнения, а своим богатым знанием газелей и душевными выступлениями был ярким примером для исполнителей мугама. Его творчество было новаторским, неповторимым и оригинальным. Также Гаджибаба Гусейнов был прекрасным педагогом. Многие ныне известные ханенде с благодарностью вспоминают его уроки.