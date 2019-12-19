В Азербайджанской национальной консерватории в Баку в рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов состоялся открытый мастер-класс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе мастер-класса преподаватели раскрыли секреты исполнительского искусства и ответили на многочисленные вопросы участников занятий.

Также на мероприятии ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, автор идеи фестиваля и художественный руководитель, директор телеканала "Mədəniyyət" (Культура), заслуженный артист Рамиль Гасымов рассказали о значимости проведения фестиваля вокалистов. Было отмечено, что основная цель - пропаганда классической музыки в стране, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса.

Затем преподаватели и студенты Азербайджанской национальной консерватории представили концертную программу.

На вечере в исполнении народной артистки Гюльназ Исмаиловой, заслуженных артистов Анара Шушалы, Земфиры Исмаиловой, Айгюн Зейналовой, Алиахмеда Ибрагимова, а также студентов консерватории прозвучали образцы азербайджанской и мировой классической музыки.

Напомним, что фестиваль проходит с 17 по 24 декабря, в его рамках известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представляют образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.

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