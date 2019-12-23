Фестиваль "ЖАРА" впервые пройдет в Сочи
Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" 14 марта 2020 года впервые пройдет в Сочи, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ. Новая высокотехнологичная площадка курорта WOW Arena обещает вместить более 3000 поклонников фестиваля, передает Day.Az.
Гостей ожидает грандиозное шоу с выступлением популярных российских исполнителей - Григория Лепса, Сергея Лазарева, EMINа, Егора Крида и многих других. Ведущие фестиваля - Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
Напомним, что в следующем году фестиваль "ЖАРА" в Баку пройдет 29 июля - второе августа.
Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.
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