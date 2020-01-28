22 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Богема" Джакомо Пуччини. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Для исполнения главных партий в спектакле руководством Театра приглашены известные оперные исполнители - ведущая солистка Украинской Национальной оперы, заслуженная артистка Украины Татьяна Ганина (партия Мими), ведущий солист Одесского национального академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов вокалистов Эдуард Мартынюк (партия Рудольфа) и ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов (партия Марселя).

В спектакле также примут участие заслуженные артисты Азербайджана Инара Бабаева (партия Мюзетты), Турал Агасиев (партия Шонара) и Алиахмед Ибрагимов (партия Парпиньола), народные артисты республики Али Аскеров (партия Альциндора) и Акрам Поладов (партия Коллена) и др.

Дирижировать спектаклем будет народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

Н. Гасымова