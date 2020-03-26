Министр здравоохранения России раскрыл детали о состоянии Льва Лещенко

Состояние легендарного советского и российского артиста Льва Лещенко улучшилось.



Об этом сообщил в эфире Первого канала российского телевидения министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, врачи делают все возможное для его полного выздоровления.

"Их усилия привели к положительному результату. Это не может не радовать и родственников, и медиков, и многочисленных поклонников артиста. Сегодня ему не требуется вентиляция легких", - добавил министр.

Мурашко отказался отвечать, диагностирован ли у Лещенко коронавирус.

Ранее СМИ писали, что источник в здравоохранении подтвердил слухи о заражении, правда, добавил, что состояние музыканта сейчас "нормальное".

"Результаты теста были готовы еще вчера. Диагноз "коронавирус" у Льва Лещенко подтвердился. Его состояние сейчас нормальное, без осложнений. После реанимации пациента собираются переводить в обычный лечебный режим", - цитирует его сайт kp.ru.

В свою очередь друг Лещенко Владимир Винокур, комментируя соответствующие сообщения прессы "Подъему", их опроверг. "Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет", - сообщил Винокур.

Незадолго до появления в СМИ слухов и заражении Лещенко коронавирусом стало известно, что он его супруга были госпитализированы в больницу в Коммунарке с диагнозом двухстороннее воспаление легких. Позднее он был переведен в реанимацию.