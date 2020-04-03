Коронавирусная инфекции (COVID-19) по сравнению с другими вирусами опаснее ввиду скорости распространения, сказал Trend ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров, передает Day.Az.

"Поэтому мы не должны нарушать карантинный режим. Соблюдая правила и инструкции, мы должны приложить все усилия, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции, а лучше вообще искоренить. Эта общая, глобальная задача всех людей в мире. Каждый из нас наблюдает за ситуацией в мире, за тем, что происходит в США, странах Европы, поэтому я еще раз призываю всех оставаться дома", - сказал народный художник Азербайджана.

Омар Эльдаров также отметил, что одинокие пожилые люди могут получить все необходимые услуги по доставке продуктов, лекарств и т.д.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране введены ограничения на передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года.