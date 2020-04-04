Актриса Яна Никитина: Мы должны понимать, что самоизоляция сегодня - единственный выход

Мы должны понимать, что самоизоляция на сегодняшний день - это единственный выход, чтобы обезопасить себя, своих близких и просто не нанести вред окружающим тебя людям. Об этом сказала Trend актриса, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" Яна Никитина, передает Day.Az.

Она отметила, что руководство Азербайджана вовремя принимает все необходимые меры по предотвращению широкого распространения на территории нашей страны коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Я благодарна нашему государству за пристальное внимание к этой ситуации и принятие всех необходимых мер. Хочу также выразить признательность всем врачам, которые днём и ночью не покидают медицинские учреждения, делая всё возможное и невозможное. Поблагодарить всех работников сферы торговли, благодаря которым мы можем приобрести всё необходимое, всех фармацевтов, работающих в аптеках, работников всех сфер, которые в это сложное время трудятся для нас. А нам, в свою очередь, нужно просто находиться дома", - добавила актриса.

Яна Никитина подчеркнула, что самоизоляция на сегодняшний день - это самое правильное решение.

"Я не хочу никого пугать, но все мы читаем сводки и смотрим новости, чтобы хоть как-то быть в курсе происходящего. Всегда нужно помнить, что нанесённый тобой вред может стоить кому-то жизни. Просто задумайтесь об этом! Я и мои близкие сидим дома и играем в настольные игры, смотрим фильмы, читаем, да просто разговариваем - делаем все, на что в повседневной суете обычно не хватало времени. Когда карантин закончится, и всё встанет на свои места, мы снова вернёмся на работу, наши родители снова будут гулять в парках, дети пойдут в садики, школы, университеты, мы снова будем ходить друг к другу в гости. Жизнь снова заиграет разноцветными красками. Но чтобы всё это произошло как можно быстрее, сейчас нам нужно остаться дома. Пожалуйста, соблюдайте всё меры безопасности. Берегите себя и своих близких", - сказала актриса.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение на передвижение. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.