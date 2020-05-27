https://news.day.az/culture/1238800.html Азербайджанка заняла первое место на международном виртуальном конкурсе танца - ФОТО
Азербайджанка заняла первое место на международном виртуальном конкурсе танца - ФОТО
Солистка танцевального ансамбля "Səma" Культурного центра Хатаинского района Баку Айсель Расулова заняла первое место на международном виртуальном конкурсе в Турции.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.
Международный виртуальный конкурс танца и музыки был проведен Молодежным и спортивным клубом фольклорного объединения Богазичи.
Конкурс прошел дистанционно, все участники отправили видеозаписи со своими выступлениями, которые оценивало жюри.
Отметим, что руководителем ансамбля "Səma" является Сяма Садыхова.
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