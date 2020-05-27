Азербайджанка заняла первое место на международном виртуальном конкурсе танца

Солистка танцевального ансамбля "Səma" Культурного центра Хатаинского района Баку Айсель Расулова заняла первое место на международном виртуальном конкурсе в Турции.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Международный виртуальный конкурс танца и музыки был проведен Молодежным и спортивным клубом фольклорного объединения Богазичи.

Конкурс прошел дистанционно, все участники отправили видеозаписи со своими выступлениями, которые оценивало жюри.

Отметим, что руководителем ансамбля "Səma" является Сяма Садыхова.