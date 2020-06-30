Мехрибан Эфенди о коронавирусе: Пора прекращать игру в "верю – не верю"

Пора прекращать игру в "верю - не верю" - это же не гадание на ромашке "люблю - не люблю"! Необходимо безоговорочно следовать правилам карантинного режима, чтобы предотвратить дальнейшее массовое распространение коронавирусной инфекции и выйти из сложившейся тяжелой ситуации с наименьшими потерями.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend заслуженный художник Азербайджана, лауреат международных проектов Мехрибан Эфенди.

"В социальных сетях развернулись жаркие дискуссии о проблеме коронавируса. Очень странно, что некоторые упорно продолжают отрицать наличие очень серьёзной проблемы, ссылаясь на какие-то свои умозаключения, негативные события из жизни и псевдоучёных, и псевдоспециалистов. Весь мир мучается от этой болезни, насчитываются миллионы зараженных и тысячи жертв, в соцсетях постоянно выставляются статусы о зараженных и погибших в Азербайджане с конкретными именами и фотографиями. Пользуясь случаем, выражаю всем семьям погибших соболезнования, а больным желаю скорейшего выздоровления. Между тем, число жертв коронавируса растет. Вне зависимости от отношения к проблеме каждый обязан соблюдать законы государства, в котором проживает. На мой взгляд, пора перестать играть в "верю - не верю" и нарушать правила и рекомендации", - отметила художница.

По словам Мехрибан Эфенди, государство прилагает все усилия для борьбы с коронавирусом, но социальная безответственность и недисциплинированность ряда граждан может свести на нет все усилия.

"Возможно, некоторые не согласны с решениями Оперативного штаба при Кабмине, но это не означает, что можно нарушать правила карантина, которые прежде всего направлены на защиту нашего же здоровья, для того, чтобы не заболеть и не оказаться на больничной койке в такое жаркое время года. По сравнению с другими странами, у нас пока наименьшее число потерь, на душу населения, но неправильное отношение ряда граждан может привести к печальным последствиям. Неужели так трудно соблюдать элементарные правила в общественных местах, следовать предписаниям специалистов и врачей? Необходимо в эти тяжелые дни всем объединиться и всегда помнить, что вместе - мы сильнее", - добавила она.