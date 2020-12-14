https://news.day.az/culture/1298239.html Эмин Агаларов стал лауреатом российской премии "Золотой Граммофон"
Эмин Агаларов стал лауреатом российской премии "Золотой Граммофон"
Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) удостоен премии "Золотой Граммофон", сообщает Day.Az.
В Москве прошла XXV Церемония вручения музыкальной Премии "Золотой Граммофон". На площадке были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Зрители находились на концерте в масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию, а на концертной площадке в достаточном количестве были установлены аппараты с дезсредствами.
Среди лауреатов XXV юбилейной Церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон" - Полина Гагарина, Николай Басков, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Макс Фадеев и многие другие.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре